Genk

Elisa Grillo (28) uit Genk, maatschappelijk werker

Daniel Quintans (25) uit Genk, vertegenwoordiger voor zonnepanelen

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? “Tien jaar geleden maakten we kennis. We bleven achtenhalf jaar lang gewoon goede vrienden. Toen werden we een koppeltje en in het Genkse Planetarium vroeg hij mij ten huwelijk”, vertelt Elisa. (chpa)

