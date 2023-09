Hasselt

Steliana Wazian (40) uit Hasselt , arbeider bij Cevema in Lummen

David Vlekken (34) uit Binderveld, arbeider bij Tenneco in Sint-Truiden

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? “We kennen elkaar al 12 jaar, van toen we allebei op Tenneco werkten”, vertelt David. “Vier jaar geleden hebben we elkaar opnieuw ontmoet en toen is er een klik gekomen.” (raru)

Bekijk hier alle Limburgse huwelijken