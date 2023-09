Houthalen-Helchteren

In Houthalen-Helchteren worden vanaf maandagmiddag volop hulpgoederen ingezameld voor de slachtoffers van de aardbeving in Marokko. Iedereen kan spullen brengen naar de winkel van Zorgbaar in het Europark in Houthalen-Helchteren. Daar staat een container waar de vrijwilligers de goederen sorteren.