Oud-cricketspeler krijgt 12 jaar cel voor poging tot uitlokken van moord op Geert Wilders

Khalid Latif, een Pakistaanse oud-cricketspeler, is veroordeeld tot twaalf jaar cel voor het uitloven van een bedrag van omgerekend 21.000 euro voor de moord op Geert Wilders. Dat deed hij in 2018 vanuit Pakistan via een filmpje op internet, als reactie op een door het Tweede Kamerlid bedachte cartoonwedstrijd over de profeet Mohammed.

Latif was aangeklaagd voor een poging tot uitlokking van moord, opruiing en bedreiging. Het was de eerste keer dat het Nederlandse Openbaar Ministerie iemand in het buitenland vervolgde voor het bedreigen van een Nederlandse politicus. Het OM had twaalf jaar cel geëist. De verdachte is in eigen land een bekend persoon. “Zijn woorden hebben daardoor een groot bereik”, zei de officier van justitie.

De rechtbank van Den Haag, die zitting hield in de extra beveiligde rechtbank bij Schiphol, noemde het “verre van ondenkbaar dat iemand zich geroepen zou voelen om gevolg te geven aan de oproep”. In de periode dat de video verscheen, waren er protesten in Pakistan tegen de cartoonwedstrijd. De rechtbank stelt dat de man “olie op het vuur heeft gegooid” met de video.

Geen uitleveringsverdrag

Nederland heeft geen uitleveringsverdrag met Pakistan, wat betekent dat Latif niet aan Nederland zal worden uitgeleverd. Latif is voor de behandeling van zijn zaak niet naar de zitting gekomen, een advocaat evenmin.

Wilders was wel gekomen en sprak in een verklaring eind vorige maand over de impact van de doodsbedreigingen die hij krijgt. “Ik hoef geen medelijden, maar ik wil wel dat u begrijpt wat dit voor mij en mijn gezin betekent. Door al die fatwa’s ga ik al negentien jaar zwaar beveiligd door het leven. Het begon in 2004 met de toenmalige Hofstadgroep. Ik ben sindsdien nooit meer thuis geweest. Ik heb gewoond in een gevangenis, een kazerne, een politiekantoor. En tot op de dag van vandaag wonen mijn vrouw en ik in een safehouse.”