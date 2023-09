“Ze goten olie bij de koelvloeistof”: oplichters saboteren tweedehandswagen om fikse korting af te dwingen

In 2022 werden in ons land net geen 650.000 occasiewagens verkocht. Meestal verloopt zo een tweedehandsverkoop probleemloos en correct. Niet zo bij Stefan uit Roeselare, die voor 10.000 euro werd opgelicht nadat malafide kopers de wagen zelf hadden gesaboteerd om een fikse korting af te dwingen. Hij wil iedereen nu waarschuwen.

“Laat je auto nooit alleen met kandidaat-kopers”, is de goede raad die de politie geeft. “Geef ook nooit de sleutels af om een testrit te maken, zorg dat je overal bij bent en wees alert. Die oplichters zijn vaak professionelen.” Stefan, een ondernemer uit Roeselare, trapte in de val. Hij had zijn Mercedes Vito te koop gezet via AutoScout24 en kreeg binnen de kortste keren een dertigtal berichtjes van geïnteresseerden. Een man wilde de wagen met 240.000 km op de teller absoluut kopen en gaf direct een voorschot. Hij zou hem een week later komen ophalen. Snel ‘gefikst’, dacht de eigenaar.

“Een week later was de kandidaat-koper op de afspraak. Samen met een kompaan. Terwijl ik de papieren en reservesleutels ging halen, wilde die andere man die erbij was de auto toch nog even bekijken. Ze deden onder meer de motorkap open. Nadien wilden ze nog een, achteraf bekeken opvallend korte, testrit maken. Geen probleem voor mij, de wagen was volledig in orde en werd altijd stipt op tijd onderhouden in een Mercedes-garage. Maar toen bleek er plots toch een probleem te zijn met de motor”, zegt Stefan.

Fikse korting

De kandidaat-koper deed de motorkap opnieuw open en toonde dat er olie in het expansievat van de radiator liep. De herstelling zou duizenden euro’s kosten. En dus eiste hij een fikse korting op de afgesproken prijs. “Daarop ontstond er een discussie en kwamen er ook dreigementen aan te pas omdat ik zogezegd een auto wilde verkopen die technisch niet in orde was en dat ik het probleem had proberen te verzwijgen. Uiteindelijk, na lang discussiëren, ben ik gezwicht en heb ik zo’n 10.000 euro van de prijs gedaan”, zegt de West-Vlaming.

Toen hij het voorval de volgende dag aan een medewerker vertelde, vroeg die onmiddellijk of hij zeker was dat ze niet zelfs iets in de radiator hadden gegoten.“Daarop hebben we de beelden van de bewakingscamera’s bekeken en daar was inderdaad duidelijk op te zien dat op het moment dat ik de papieren klaarmaakte en zij met de wagen alleen waren, een van hen een flesje uit zijn zak haalde en iets in het reservoir heeft gegoten. Terwijl de andere op de uitkijk stond.”

“Ernstige schade”

Als we bij experts te rade gaan, wordt het meteen duidelijk waarom de kandidaat-kopers een volgens Stefan “zo opvallend korte testrit deden”. “Olie en koelvloeistof zijn niet compatibel, met als gevolg dat ze niet in mekaar oplossen. Als ze toch worden gemengd, kan dit een dik, olieachtig mengsel vormen dat de warmte niet goed kan afvoeren. Dit kan leiden tot oververhitting van de motor, wat ernstige schade kan veroorzaken”, zegt Mich Vergauwen, woordvoerder van VAB.

“Als je olie in het expansievat van de radiator hebt gegoten, is het belangrijk dit zo snel mogelijk aan te pakken. Eerst zorg je ervoor dat je zo veel mogelijk olie kunt verwijderen. Dit kan je het beste doen met een spuit. Daarna is het belangrijk om het koelsysteem te spoelen. Het spoelen gaat als volgt te werk: het koelsysteem wordt gevuld met water en de motor blijft een tijd draaien met de verwarming op de hoogste stand. Hierdoor treedt het koelsysteem in werking en gaat de olie die nog in het systeem zit, komen bovendrijven zodat dit ook verwijderd kan worden”, zegt Vergauwen.

Nog meer slachtoffers

“Op de beelden is duidelijk te zien dat de oplichters maar een klein flesje olie in de wagen goten. En aangezien ze maar een korte proefrit maakten, kon de motor niet oververhit en dus beschadigd geraken”, zegt verkoper Stefan. Vermoedelijk hebben de oplichters, eens ze vertrokken waren met de wagen, wat verderop de olie effectief verwijderd, en was het ‘probleem’ verholpen. Maar hebben ze wel een koopje gedaan.

Stefan heeft een klacht ingediend bij de politie, maar daar gaf men hem weinig hoop dat hij zijn geld zou kunnen recupereren. Dat beseft Stefan zelf ook wel. Maar hij wil met die verhaal vooral anderen waarschuwen, zodat de oplichters niet nog meer slachtoffers kunnen maken.

Het is helaas geen alleenstaand geval, klinkt het bij de politie. Onder meer op verschillende plaatsen in Limburg werden in het verleden slachtoffers gemaakt. De daders gebruikten daar exact dezelfde truc.