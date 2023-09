Hoogzwangere vrouw vraagt stewardess om hulp, maar wordt uit vliegtuig gezet na beschuldigingen van “agressie”

Een hoogzwangere vrouw werd eind augustus samen met haar echtgenoot, dochtertje en een vriendin uit het vliegtuig van Belfast naar Ibiza gegooid. Siobhan Foster is zeven maanden zwanger en beweert dat ze gewoon hulp vroeg aan de EasyJet-stewardess. Maar de vrouw reageerde nogal “humeurig” op haar vragen en toen de Noord-Ierse vermeldde dat ze op vluchten van andere maatschappijen wél werd geholpen, kookte het potje over. Siobhan was volgens de vrouw “agressief” en moest uitstappen. Ze deelt haar verhaal nu op sociale media.

Het gezin was op weg naar Ibiza voor het huwelijksfeest van de broer van Siobhan. Omdat ze hoogzwanger is, hadden ze betaald voor wat extra beenruimte, maar wanneer Siobhan de stewardess om hulp vroeg, liep het mis. “Ze had een erg humeurige blik”, klinkt het. “Ik vroeg over er nog wat ruimte was in de bagageruimte boven ons hoofd. ‘Duidelijk niet’, reageerde ze kortaf.”

Siobhan kreeg te horen dat ze zelf maar moest uitzoeken waar ze haar bagage kon zetten, maar vroeg opnieuw hulp. “Ik ben zwanger en mijn man hield ons dochtertje (die een beperking heeft, nvdr.) vast.” Maar volgens Siobhan reageerde de stewardess opnieuw erg humeurig. “U bent agressief en het is niet mijn taak u te helpen”, kreeg ze naar eigen zeggen te horen. Ook een andere stewardess kwam erbij staan en zei dat ze geen hulp moest verwachten omdat het hun taak niet is.

“Uitgepikt om als zondebok te dienen”

“Ik zei hen dat ik tijdens mijn zwangerschap met andere luchtvaartmaatschappijen heb gevlogen en dat de bemanning toen wel wilde helpen”, schrijft Siobhan op Facebook. “Dus uiteraard kreeg ik opnieuw te horen dat ik agressief was, terwijl alle passagiers kunnen getuigen dat het niet zo was. Sommigen hebben ook alles op sociale media gedeeld en hebben getuigd over hoe slecht ik werd behandeld.”

Uiteindelijk ging de Noord-Ierse zelf op zoek naar een plekje om haar bagage te zetten. Ze kon toen eindelijk neerploffen in haar zetel en dacht dat alles achter de rug was, maar twee minuten later stond er opnieuw twee bemanningsleden bij haar. “Ze zeiden dat ik agressief was en dat ik van het vliegtuig zou worden gegooid. Toen ik vroeg waarom en zei dat we niks verkeerd hadden gedaan, zeiden ze opnieuw dat ik agressief was. Ik huilde tranen met tuiten. Ik was zo onder de indruk dat ik vreesde dat ik te vroeg zou bevallen.”

Niet alleen het gezin moet uiteindelijk afstappen, alle 200 passagiers moeten het toestel verlaten. Na een paar uur mocht iedereen weer inschepen, behalve het gezin van Siobhan. “Er waren acht politieagenten opgedaagd, die zeiden dat we niet meer mochten vliegen. De beslissing van EasyJet, klonk het, niet van de politie.” De agenten gaven ook toe dat het toestel “sowieso aan de grond” zou blijven, omdat EasyJet geen vlieguren meer over had, klinkt het nog. “Daarom moest iedereen het toestel verlaten. Wij waren gewoon een excuus om het toestel niet te laten uitvliegen. We werden er gewoon uitgepikt om als zondebok te dienen”.

“Gestresseerd, kwaad en erg onder de indruk”

Het Noord-Ierse gezin kon uiteindelijk een andere vlucht boeken en vloog een dag later toch naar Ibiza, met Ryanair. “Gelukkig konden we het huwelijk van mijn broer bijwonen. Maar ik was enorm gestresseerd, kwaad en erg onder de indruk. Ik heb hier eerlijk gezegd geen woorden voor.” Siobhan vindt dat Easyjet “zich zou moeten schamen” en zegt dat er nog een staartje aan het incident zal komen. “Ik ben nog steeds geshockeerd dat ze een zwangere vrouw, met een kindje dat een beperking heeft, op die manier kunnen behandelen.”

EasyJet bevestigt het incident in de Britse krant Daily Mail, maar verklaart dat “een groepje mensen die zich storend gedroeg bij het inschepen en dat de bemanning “ingreep om de veiligheid van de vlucht en de andere passagiers te garanderen”. De luchtvaartmaatschappij geeft aan dat het “dergelijke incidenten ernstig neemt en dreigend gedrag tegenover hun crew en andere passagiers niet tolereert”.

