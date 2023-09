Zwemmer duwt strandredder van boot, politie kan hem arresteren na vlucht: “Onaanvaardbaar”

Zondagavond werd een strandredder van een reddingsboot geduwd door een zwemmer in Knokke-Heist. De verdachte probeerde aanvankelijk nog te vluchten, maar werd uiteindelijk gearresteerd in het centrum. “Dergelijk geweld tegen hulpdiensten wordt absoluut niet getolereerd”, aldus korpschef Steve Desmet.

Het incident gebeurde zondagavond na 18.00 uur. Enkele redders waren toen nog bezig met een patrouille in hun reddingsboot toen ze benaderd werden door een groepje jongeren. Het kwam tot een confrontatie in het bootje zelf. “Een persoon klom aan boord van de reddingsboot”, vertelt korpschef Steve Desmet van de lokale politie. Toen de redders vroegen aan die persoon om de boot te verlaten, weigerde die.

Onaanvaardbaar

“Uiteindelijk werd een van de redders in het water geduwd. Ook die andere persoon belandde in het water. Dergelijk geweld tegen hulpdiensten van gelijk welke soort wordt absoluut niet getolereerd. Het is onaanvaardbaar, en daarom hebben we kort op de bal gespeeld”, aldus Desmet.

De zwemmer kon aanvankelijk vluchten. “We zijn meteen gestart met de opsporing van die persoon”, zegt Desmet. “Uiteindelijk hebben we hem kunnen arresteren in het centrum van Knokke-Heist. Het parket werd ingelicht en zij zullen de nodige afhandeling voor zich nemen. De betrokkene wordt niet voorgeleid bij een onderzoeksrechter.” De strandredders van Knokke-Heist onthouden zich momenteel van alle commentaar omdat de zaak bij het parket zit.

Desmet betreurt het incident, maar benadrukt ook dat er verder amper problemen waren tijdens zes hete dagen in Knokke-Heist. “Dat komt moeilijker in de media, maar door ons hitteplan en de samenwerking met een aantal andere diensten hadden we controle over de situatie in onze gemeente. Ondanks de grote drukte.”