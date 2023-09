Woningen, koterijen en doorgangen zijn in de loop der jaren als lapwerk met elkaar zijn verbonden. En dat maakt het zoek- en bluswerk voor de brandweer extra moeilijk. — © cn

GENK

De brandweer van de zone Oost Limburg is maandagochtend uitgerukt voor een brand in de Stalenstraat. Geen echte vuurhaard, maar wel eentje om in uiterst moeilijke omstandigheden te oefenen.