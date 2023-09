Jeanneke De Keyser viert 100ste verjaardag in woonzorgcentrum Oosterzonne in Zutendaal

Jeanneke De Keyser werd uitgebreid in de bloemetjes gezet in woonzorgcentrum Oosterzonne in Zutendaal. De eeuwelinge werd eerder ook al door de familie getrakteerd op een prachtig feest en een tocht met paarden en koets. Op haar vraag bezochten ze maandag ook nog eens de Gaiazoo in Kerkrade.

Jeanneke werd op 2 september 1923 in Winterslag geboren. Haar vader was een mijnwerker, terwijl moeder als uitbaatster van buurtwinkel ‘De Welvaart’ de kost verdiende. Zelf liep ze school aan het Heilig Hart in Winterslag en bij de Blauw Nonnen in Hasselt. Haar beste vriendin Regina Mebis had een broer, Hubert. Het werd grote liefde tussen Jeanneke en Hubert en in volle oorlog trouwde ze op 19-jarige leeftijd. Haar kersverse man Hubert moest echter al snel naar het leger. Toch verwelkomden ze in 1944 hun dochter Francine.

Na de oorlog ging Hubert in de leer bij een meester-kleermaker. Ze verhuisden naar de Hasseltweg in Genk waar Hubert als kleermaker zijn stiel uitoefende met hulp van Jeanneke. In 1948 werd hun familiegeluk uitgebreid met zoon René. Het kleermakersgezin had meer dan voldoende werk zodat de kinderen konden studeren. Hubert en Jeanneke verhuisden midden jaren 70 naar Zutendaal en in 1979 werden ze grootouders van kleinzoon Kris. Hun leven in de textiel, met hun kinderen op reis gaan en de kleinzoon in de watten leggen, daar genoten ze heel erg van. In 1993 mochten Jeanneke en Hubert dan ook met de familie, vele vrienden en buren hun gouden bruiloft vieren. Maar helaas stierf Hubert onverwacht in december van dat jaar.

Jeanneke bleef echter niet bij de pakken zitten. Ze wandelde en maakte tot haar 83ste deel uit van verschillende wandelclubs. Ook genoot ze van haar familie en de jaarlijkse familiereisjes. Ze bleef niet gespaard van verdriet want in 2004 overleed haar zoon René ook onverwacht. Het leven werd vanaf dan wat rustiger en lezen werd een favoriete hobby. In 2014 werd ze liefdevol opgevangen door het team van woonzorgcentrum Oosterzonne, waar ze een nieuwe thuis vond.

Op de vraag wat het geheim is om 100 jaar te worden, heeft Jeanneke al snel een antwoord klaar. “Niet te veel willen, alles op het gemak doen en genieten van kinderen en kleinkinderen”, aldus de kranige eeuwelinge. (geva)