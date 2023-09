Het epicentrum van de zware aardbeving in Marokko, dat intussen meer dan 2.100 levens eiste, lag in het Atlasgebergte. “De hulpverlening is nog niet tot hier geraakt”, zegt Antwerpenaar Younes Zaki. Daarom zet hij, samen met honderden anderen, een enorme solidariteitsactie op poten richting de zwaarst getroffen bergdorpjes.