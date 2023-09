Hasselt

Vittorio Vercammen (32) uit Diepenbeek, projectontwikkelaar bij Vercammen Woonprojecten

Valerie Maes (32) uit Diepenbeek, teamcoach hij GTB

Kinderen: Justine (1)

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? “ We kennen elkaar al 18 jaar”, lacht Vittorio. “En zes jaar geleden is alles in een stroomversnelling geraakt.(raru)

