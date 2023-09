Hasselt

Peter Briers (37) uit Genk, zelfstandig ICT’er

Liesbeth Vander Waren (44) uit Sint-Joris-Winge, leerkracht architectuur aan het PHIKO in Hasselt

Kinderen: Mona (6)

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? “Negen jaar geleden is de vonk overgeslagen in café Ecziteria in Hasselt”, zegt het bruidspaar. (raru)

Bekijk hier alle Limburgse huwelijken