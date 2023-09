Kortessem

Ron Froyen (31) uit Kortessem, beleggingsadviseur

Hanne Knuts (31) uit Kortessem, klinisch neuropsychologe

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? “We zaten samen in het middelbaar, de vonk sloeg over op de Valentijnsfuif in Diepenbeek in 2010.” (rapo)

Bekijk hier alle Limburgse huwelijken