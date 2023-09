In ‘Niveau 4’ volgen we Michelle (35) en haar collega’s tijdens een kat- en muisspel met jongeren op oudejaarsavond. — © Play

Zelfs wanneer ze bekogeld wordt met stenen of vuurpijlen, houdt rechercheur Michelle (35) het hoofd koel in ‘Niveau 4’. Dinsdagavond zien we op Play4 hoe de Genkse met het team jeugddelinquentie op pad gaat in de veelbesproken politiezone Brussel-Zuid. “Het is hier zeker niet uit de hand gelopen, die problemen waren er altijd al.”