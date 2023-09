Carrefour waarschuwt klanten vanaf vandaag voor ‘krimpflatie’ van producenten, maar wordt er nu zelf van beschuldigd

De Franse supermarktketen Carrefour informeert vanaf vandaag/maandag zijn klanten over producenten die aan ‘krimpflatie doen. Maar de keten is er zelf niet vies van, zegt een consumentenorganisatie.

Bij shrinkflation of krimpflatie verkleinen producenten de hoeveelheid product, maar laten ze hun prijs ongewijzigd. Het is een commerciële strategie van merken om de prijzen op te trekken.

Concreet wijst Carrefour klanten met een etiket dat sprake is van ‘shrinkflation’. “Het gewicht van dit product is verlaagd en de prijs die onze leverancier aanrekent, is gestegen”, staat te lezen op de waarschuwing. Onder meer bij koffie, chips, icetea en mayonaise zal de waarschuwing staan.

Maar de Franse consumentenorganisatie ‘60 millions de consommateurs’ wijst er op dat Carrefour zelf in mei gestart is met de strategie van shrinkflation. Om hun belofte van goedkope groenten aan 0,99 euro te houden, hebben ze bijvoorbeeld hun verpakking aardappelen verlaagd van 1,5 kilogram naar 1 kilogram. Idem voor een verpakking sla, die van drie naar twee kroppen ging.