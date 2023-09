Rune Timmermans (21) groeide op in Lommel, maar woont inmiddels al acht jaar in Antwerpen. — © Jeroen Hanselaer

Met haar rolstoel of step trekt Rune Timmermans (21) er elke dinsdag op uit in ‘Iedereen Beroemd’. In haar thuisstad Antwerpen maakt de Lommelse portretten van bijzondere leeftijdsgenoten. “Het liefst trek ik de wereld rond om de mooiste foto’s te nemen.”