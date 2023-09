GEMEENTERAAD. Emotionele discussie over sluiting dorpsschooltje in Zammelen

KORTESSEM

Meerderheid: CD&V (1), N-VA (1)

Oppositie: Open VLD (6), Voorruit (1), Onafhankelijke (1)

Fusie: Zoals in eerdere raden afgesproken gaf burgemeester Tom Thijsen (CD&V) een overzicht van de stand van zaken op het vlak van de fusie met Hasselt. Hierop vroeg oppositielid Hugo Philtjens (Open Vld) wanneer de beloofde informatiesessies volgen, zoals aangekondigd in de eerder verspreidde informatiebladen. “Eerst moeten we de raadsleden informeren als we een volledig dossier samengesteld hebben,” antwoordde de burgemeester. “Daarna zullen we deze informatiesessies doen.”

Schooltje Zammelen: De beslissing over de herstructurering van de gemeentelijke kleuterschool ’t Belhameltje werd emotioneel onthaald. Hierbij werd aan de raadsleden gevraagd voor de sluiting van het dorpsschooltje van Zammelen te kiezen. Het schooltje langer openhouden was, naar aanleiding van de hoge herstellingsfacturen die zich aandienden, niet meer mogelijk. De kleuters zullen na dit schooljaar hun onderkomen vinden in de afdeling in Guigoven. “Deze beslissing raakt mij diep”, zegt Miet Jorissen (CD&V). “Met mijn hart moet ik neen zeggen, maar de realiteit van vandaag is niet meer de realiteit van vroeger, dus moeten we het schooltje helaas sluiten.” Marie-Paul Vandormael (Open Vld) voerde nog aan dat men moest rekeninghouden met de sociale betrokkenheid van de Zammelenaren. Volgens Ellen Hoebrechts van Voorruit kan men door het schooltje toch open te houden een statement doen naar Hasselt toe dat Zammelen belangrijk is voor Kortessem. Uiteindelijk werd beslist de voorziene sluiting door te voeren.

Huurovereenkomst: De gemeenteraad werd gevraagd goedkeuring te verlenen aan de huurovereenkomsten tussen de gemeente en de Spel-o-theek en met de Fietsbieb. Hierop diende de Open Vld een amendement in om deze huur gratis te maken in plaats van de voorgestelde 30 euro. Burgemeester Tom Thijsen repliceerde dat deze 30 euro een symbolisch bedrag is en dat beide initiatieven vlot kunnen rekenen op de steun van de gemeente. Het amendement werd weggestemd en de huurovereenkomsten werden hierna unaniem goedgekeurd.