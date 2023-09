Perschef van Joe Biden onderbreekt persconferentie abrupt wanneer president de draad kwijtraakt

Joe Biden heeft een drukke week achter de rug. Hij maakte in vijf dagen een “reis rond de wereld” en streek uiteindelijk neer in Vietnam voor een conferentie. De Amerikaanse president gaf na afloop een persconferentie, maar daar leek de vermoeidheid toe te slaan.

Biden had het eerst over “het beroemde lied Good morning, Vietnam” - een film met Robin Williams uit 1987 - en werd na 26 minuten abrupt onderbroken door zijn perschef Karine Jean-Pierre toen hij onsamenhangend begon te praten. De verwarde speech levert de president veel kritiek op, vooral uit conservatieve en republikeinse hoek. Zijn tegenstanders zien het voorval opnieuw als een teken dat hij een tweede termijn als president niet zou aankunnen. “En dan vragen democraten zich af waarom hij het zo slecht doet in de peilingen”, aldus Jason Miller, de voormalige woordvoerder en politiek adviseur van Donald Trump.