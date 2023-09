Thuis-acteur Raf Jansen opnieuw papa geworden

Een zondagskind in tropische omstandigheden. Welkom Jul”, staat er te lezen bij een zwart-witfoto die Raf zondagavond op Instagram plaatste. Met ‘tropische omstandigheden’ verwijst de fiere papa naar de hete zondag die we net achter de rug hebben.

Eind augustus vertelde de acteur nog aan Radio 2 dat de geboorte voor elk moment kon zijn. Het was toen ook dat hij aankondigde dat hij voor de tweede keer papa zou worden. Raf en zijn partner zijn een jaar geleden pas voor het eerste keer ouders zijn geworden van een zoontje, die de naam Josse kreeg.

Vaderschap of niet, het najaar wordt toch druk. Dan gaat Raf Jansen toeren met de theater-productie Poupehan. Over drie koppels die in het Ardennen-dorpje Poupehan op weekend gaan en beslissen hun gsm’s op tafel te leggen en alle inkomende boodschappen voor te lezen.