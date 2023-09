US OPEN. Djokovic wint mannenfinale en evenaart record van 24 grandslamtitels

Novak Djokovic heeft zondagnacht de mannenfinale op de US Open tennis gewonnen tegen Daniil Medvedev. Hij haalde het in drie sets (6-3, 7-6, 6-3).

Het is voor de Serviër de vierde keer dat hij de US open wint, na 2011, 2015 en 2018. Voor Djokovic is het al zijn 24ste grandslamtitel, waarmee hij het absoluut record van de Australische Margaret Court evenaart.

Net zoals twee jaar geleden was de finale van de US Open een duel tussen de Serviër Djokovic (ATP 2) en de Rus Medvedev (ATP 3). Die laatste trok in 2021 nog aan het langste eind (6-4, 6-4, 6-4) en won toen zijn eerste en tot dusver enige grandslamtitel.

De 36-jarige Djokovic en de 27-jarige Medvedev speelden al veertien keer tegen elkaar. De Serviër leidde in de onderlinge confrontaties met 9-5 maar verloor wel hun laatste duel, eerder dit seizoen in Dubai (6-4, 6-4). Het was zondag hun derde confrontatie in de finale van een grandslamtoernooi. In 2021 stonden ze ook tegenover elkaar in de eindstrijd van de Australian Open. Toen won Djokovic met 7-5, 6-2 en 6-2.

Djokovic kwalificeerde zich vrijdag door in de halve finale de Amerikaanse revelatie Ben Shelton (ATP 47) uit te schakelen met 6-3, 6-2 en 7-6 (7/4).

Voor de Serviër was het zijn 36ste finale op een grandslam, Medvedev speelde zijn vijfde finale, de derde in New York. In 2019 verloor hij er het duel om de titel van Rafael Nadal.