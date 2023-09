Arnaud De Lie verklaart opvallende aanval in Montréal, Benoot “had zeker niet zijn beste dag”

Geen Belgische zege in de Grand Prix van Montréal zondag, wel veel Belgische hoofdrolspelers. Florian Vermeersch reed moedig meer dan honderd kilometer solo in de aanval, Tiesj Benoot (elfde) zat in de kopgroep die streed om de zege. En dan was er nog Arnaud De Lie, die na zijn overwinning van vrijdag ook op een voor hem op papier ongunstig parcours uitpakte met een stevige demarrage.

“Ik heb me goed geamuseerd”, vertelde Arnaud De Lie nadat hij uiteindelijk als 34e over de finish was gereden. “Maar de laatste ronde was ik kaput (sic).” Waarom De Lie veertig kilometer van het einde bergop voor het offensief koos in plaats van zich in deze loodzware klimkoers te verschuilen in de buik van de kopgroep? “Omdat ik wilde anticiperen. Ik dacht bij mezelf dat als ik dertig seconden kan pakken, ik iedereen een beetje nerveus kon maken. Je weet maar nooit. Uiteindelijk heb ik nooit meer dan tien seconden gekregen. Toen ik terugkeerde in het peloton kon ik niet meer bewegen.”

Na zijn zege in de GP van Québec van afgelopen vrijdag wou De Lie zondag in Montréal vooral plezier maken op de fiets. “Ik wou mij eigenlijk gewoon amuseren. Dat was het enige wat ik hier wou doen. En dat heb ik ook gedaan. Met een grote glimlach op het gezicht kan er altijd nog wat meer. Ik hou er gewoon van om op deze manier te koersen. Ik voelde me echt goed. Ik denk niet dat er vandaag veel jongens van 78 kilogram voor mij waren. Deze wedstrijd telt bijna 5.000 hoogtemeters en uiteindelijk finish ik niet slecht. Of ik Luik-Bastenaken-Luik ooit kan winnen weet ik niet. Dat zijn echt lange hellingen. Ik ben 21 jaar. Ik weet wel dat dit zeker niet de laatste keer is dat ik in Canada kom rijden. Ik kan ooit ook Montréal winnen. Om het in het Engels te zeggen: why not?”

Met deze superbenen hoopt de 21-jarige Ardenees de komende weken nog mee te doen voor de prijzen. “Ik wil tot het einde van het seizoen nog een paar keer de armen in de lucht steken. Volgend weekend rijd ik de Super 8 Classic. Ik ken de wegen goed, ik vind ze fantastisch. Die wedstrijd draait om positionering en goede benen. Die heb ik. Nadien is er het EK in Drenthe. We hebben met het Belgisch team de luxe om met twee superkaarten te spelen. Wout (van Aert, nvdr.) wint de Ronde van Groot-Brittannië, ik win in Québec. Ik denk dat we alle twee graag een zware wedstrijd willen.”

Tiesj Benoot: “Ik ben op mijn waarde geklopt”

Tiesj Benoot vocht tot diep in de finale mee om de zege, maar moest zich uiteindelijk tevredenstellen met een elfde plek. “Ik was net niet goed genoeg eigenlijk”, gaf Benoot ruiterlijk toe. “Ik hing er net aan bij de kopgroep in de laatste ronde, maar ik kwam net iets te kort om echt mee te kunnen doen. Het was niet slecht, maar zeker niet mijn beste dag. Ik voelde eigenlijk pas de laatste ronde dat het niet voor vandaag zou zijn. Tot dat moment had ik wel wat overschot. Maar toen Adam Yates ging, moest ik echt lossen. Ik zat mee in de finale, maar ik was niet super. En dat was nodig om te kunnen winnen in zo’n superzware eerlijke koers. De eerste vier ronden reden we in de gietende regen. Dat heeft er ook wel ingehakt. Ik ben op mijn waarde geklopt. Er zat een top-tien in, maar ook niet meer. Ik had op meer gehoopt vandaag.” Benoot rijdt over tien dagen de Ronde van Luxemburg. Nadien start de polyvalente Jumbo-Visma-renner met ambitie in de Italiaanse najaarsklassiekers. “Mijn pijp is nog niet uit.”