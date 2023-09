Bankzitter Alieu Fadera na dramatisch slot naar Africa Cup

Alieu Fadera en bondscoach Tom Saintfiet hebben zich met Gambia geplaatst voor de Africa Cup, die tussen 13 januari en 11 februari 2024 gespeeld wordt in Ivoorkust. De winger van KRC Genk zag vanop de bank hoe zijn ploegmaats in het door de aardbeving getroffen Marrakech in de slotfase een 2-0-achterstand tegen Congo-Brazzaville ombogen naar een 2-2-gelijkspel.