Geen mirakel voor Red Dragons, die wereldkampioen Polen wel twee sets lang doen bibberen

België claimde wel het mooiste punt uit de eerste set en Ferre Reggers toonde flitsen van zijn grote talent, maar dat volstond geenszins om de Poolse dominantie te belagen. Aanvallend kreeg Reggers onvoldoende steun van zijn ploegmaats, waarbij vooral Sam Deroo met een 0 op 8 haperde. Bovendien toonden de Oost-Europeanen naast alle offensieve talent ook hun defensieve kracht, getuige daarvan de vijf killblocks. De 25-16 setscore gaf duidelijk het klasseverschil aan.

Scherp

De Belgische bondscoach Emanuele Zanini moest in de tweede set al bij 4-0 een timeout inroepen om zijn troepen op scherp te krijgen. De Dragons konden wel terugkrabbelen tot 7-5 en 13-11, maar de kloof helemaal dichten lukte niet. Polen liep dankzij een reeks killblocks weer uit naar 21-13, waardoor België ook de tweede set uit handen gaf: 25-17. Om kans te maken tegen een wereldtopper moeten de Dragons collectief schitteren, en dat was ver van het geval.

Het verschil tussen het nummer 22 van de wereldranking België en de mondiale primus Polen was tot dan altijd zichtbaar geweest. Ook in de derde set moest Zanini naar een snelle timeout (5-1) grijpen. Polen begon dan reeds zijn bankzitters speelminuten te gunnen en zag zijn foutenlast toenemen, wat België weer in de match hielp: 10-11 en 17-19. Bij 22-24 reikten Reggers en co zelfs naar setwinst. Polen had dit toernooi alleen nog maar tegen Nederland een set laten liggen, nummer twee eiste België op: 23-25.

De drievoudige wereldkampioen hervatte scherper (7-2), maar de Dragons hadden collectief hun niveau opgekrikt en deden onder meer dankzij Jolan Cox en Sam Deroo weer volop mee: 10-10 en 15-15. De toernooifavoriet moest zelfs zijn opslagwonder Leon tussen de lijnen jagen, maar met Deroo aan de service kwam België op 19-20. Uiteindelijk beslisten de Poolse killblocks de match: 25-22.

Toekomst

Ondanks deze eervolle opflakkering tegen Polen blijft dit EK met slechts twee zeges uit zes matchen – tegen Zwitserland en Estland – een tegenvaller voor België. Vooral de match tegen Duitsland – toen de Dragons een voorsprong van twee sets uit handen gaven – bepaalde het toernooi. Het team bestaat vooral uit prille twintigers met een grote groeimarge, maar anno 2023 heeft het Belgisch mannenvolleybal nog niet voldoende in huis om de internationale middenmoot te overstijgen.

Zo eindigt dit EK op een kansloze nederlaag die de teneur van de voorbije weken bevestigt: het Belgisch volleybal heeft al betere tijden gekend. De Yellow Tigers kenden twee weken geleden in hun achtste finale tegen Turkije wel een late opflakkering, maar ook die prestatie kon hun EK niet redden. Nooit bereikten Britt Herbots en co het niveau waarmee ze een jaar eerder op het WK naar een negende plaats waren geklommen. De Tigers strandden op een vijftiende plaats op het EK, een tuimeling die pijn doet. Dat hun mannelijke collega’s na deze uitschakeling een gelijkaardige eindklassement zullen laten optekenen, bevestigt de conclusie: dit was geen vreugdevolle zomer voor het Belgisch volleybal.