Duitsland pakt zijn eerste wereldtitel na winst in spannende finale tegen Servië

Duitsland heeft zich zondag in het Filipijnse Pasay tot wereldkampioen basketbal gekroond. De Duitse mannen klopten in de finale Servië met 83-77 cijfers (rust: 47-47).

Dennis Schröder was de topschutter bij de Duitsers met 28 punten. Voor Servië volstonden de 21 punten van Aleksa Avramovic niet. De Duitsers maakten het verschil in het derde kwart met een 22-10 tussenspurt, maar kregen het in het laatste kwart nog knap lastig (14-20). In de slotminuut trok sterspeler Schröder eigenhandig het goud naar Duitsland toe.

Het is voor de Duitsers de eerste wereldtitel in hun eerste WK-finale. Duitsland deed tot voor dit toernooi nooit beter dan het WK-brons in 2002.

Voor Servië is het een tweede tweede plaats, na het WK-zilver in 2014. Het land werd in 1998 en 2002, onder de vlag van de Federale Republiek Joegoslavië, wel al wereldkampioen. In 1970, 1978 en 1990 pakte Joegoslavië ook WK-goud maar die teams worden door de Internationale Basketbalfederatie (FIBA) niet als voorgangers van Servië beschouwd.

Eerder op de dag zette Canada de Verenigde Staten opzij in de troostfinale voor het brons. Het werd 127-118 na een verlenging. Voor Canada is het de eerste WK-medaille in vijftien deelnames. De Verenigde Staten, de vijfvoudige wereldkampioen, blijven achter met een kater.

Alle wedstrijden van de eindfase van het WK werden afgewerkt in Pasay, een stad net ten zuiden van de Filipijnse hoofdstad Manilla. Tijdens de groepsfase werd er ook gespeeld in het Indonesische Jakarta en het Japanse Okinawa.