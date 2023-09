VIDEO. Stuntman Brian Raman strandt in kwartfinales German Darts Open en mag blijven hopen op WK-deelname

Een weekend om niet snel te vergeten voor Brian Raman (PDC 86). De Antwerpenaar schopte het na een nieuwe stunt tot in de kwartfinales van de German Darts Open (204.000 euro).

‘The Riddler’ had zich dit seizoen nog niet vaak kunnen plaatsen voor een manche van de European Tour, maar in Jena was het er ‘boenk’ op. Met zijn nieuwe pijlen gooide Raman zich zaterdag al voorbij ex-wereldkampioen Rob Cross (PDC 6) en zondag moest Nathan Aspinall (PDC 5), die eerder dit jaar de prestigieuze World Matchplay won, eraan geloven. Raman gooide drie 180-scores en 93.23 gemiddeld op weg naar een 6-4 stuntzege.

In zijn eerste kwartfinale op een PDC-rankingtoernooi keek Raman Wesley Plaisier (PDC 170) in de ogen, nog zo’n verrassing. De Nederlander gooide scorend iets beter dan onze landgenoot (93 tegen 86 gemiddeld) en dus won Plaisier met 6-3. Raman wipt wel zeven plekken vooruit op de wereldranglijst en houdt zo zijn kansen op WK-deelname (en behoudt van zijn tourkaart) gaaf.

Plaisier ging er vervolgens uit tegen Stephen Bunting (PDC 24), die de finale speelde tegen Krzysztof Ratajski (PDC 23). De Pool versloeg in zijn halve finale toptalent Josh Rock (PDC 27), die eerder Dirk van Duijvenbode (PDC 10) had uitgeschakeld met 6-5 na een 2-5 achterstand.