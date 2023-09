Invaller Weghorst doet dramatisch begin van Oranje in Dublin vergeten: Nederland doet uitstekende zaak in strijd voor EK-ticket

Nederland doet een uitstekende zaak in de strijd voor een EK-ticket. Het ging met 1-2 winnen in Ierland en blijft tweede in groep B, waar Frankrijk op kop staat.

Een nederlaag tegen het ongenaakbare Frankrijk: dat is het enige puntenverlies van Nederland in zijn vier kwalificatiewedstrijden in groep B. Door nu te gaan winnen in Ierland lijkt alleen Griekenland nog een bedreiging voor de tweede plaats. De Grieken, vorige donderdag nog geklopt met 3-0, tellen evenveel punten maar speelden een wedstrijd meer.

Nochtans startte Nederland dramatisch in Dublin. Doelman Flekken, die de voorkeur krijgt op Bart Verbruggen, verslikte zich in het uitvoetballen en mocht blij zijn dat zijn ziekenhuisbal op Frenkie de Jong eindigde in een corner. Dat leidde er uiteindelijk wel toe dat Virgil van Dijk de bal tegen de hand kreeg, waardoor de bal op de stap ging. Adam Idah zette die meteen op: 1-0 na minder dan vijf minuten.

© AFP

Nederland sprankelde niet tegen de robuuste Ieren maar kwam een kwartier later toch al op gelijke hoogte. Met een splijtende pass van Gakpo glipte Dumfries door het midden, alleen op doelman Bazunu, met wie hij in botsing kwam. Penalty, vond de Bosnische ref Peljto. Gakpo maakte zo gelijk (1-1), al zat doelman Bazunu er nog bij. Dan deed de goalie beter op pogingen van Donyell Malen die twee keer op snelheid voorbij de Ierse reuzen achterin glipte. Bazunu pareerde zijn overhoekse pogingen.

© REUTERS

Controle over de wedstrijd had Nederland niet, zeer tegen de zin van een rood aanlopende bondscoach Ronald Koeman. Hij zag hoe zijn aanvoerder Virgil van Dijk en zijn doelman nerveus op hun benen stonden. Oranje had geluk dat Ogbene op Aké schoot na weer vermijdbaar balverlies van Frenkie de Jong.

Koeman greep in bij de rust en verving Blind en middenvelder Wieffer voor Milan-aanwinst Tijani Reijnders en Weghorst. Die laatste, ook al trefzeker in de laatste interland tegen Griekenland maar toch op de bank beland, had meteen impact. Met zijn arbeid. En, met een doelpunt na een knappe aanval. De Jong lepelde de bal over de defensie, Dumfries kopte meteen voor, Weghorst werkte af: 1-2, nog voor het uur. Omdat de thuisploeg nauwelijks bij machte bleek om voetballend verzet te tonen, bloedde de wedstrijd dood. Voor de Ieren lijkt het EK ver weg. Oranje schuift op, maar schoonheidsprijzen verdient het niet.

Nog in de groep van Oranje won Griekenland met 5-0 van Gibraltar. De Grieken tellen nu evenveel punten als Nederland (9), maar hebben een wedstrijd meer gespeeld. Frankrijk leidt met 15/15.

© Ritzau Scanpix via REUTERS

Overige wedstrijden

In de spannende Groep H had Denemarken alle moeite van de wereld met Finland. Pierre-Emile Højbjerg bezorgde de ploeg van basisspelers Kasper Schmeichel (Anderlecht) en Andreas Skov Olsen (Club Brugge) pas in de 86ste minuut de drie punten: 0-1. Bij de Denen viel ook Thomas Delaney (Anderlecht) nog in.

Omdat Slovenië met 0-4 won van San Marino en Kazachstan met 1-0 van Noord-Ierland doen vier ploegen nog volop mee voor EK-kwalificatie. Slovenië en Denemarken tellen 13 punten en hebben er daarmee slechts eentje meer dan Finland en Kazachstan.

Intussen is het alle hens aan dek voor Polen. Robert Lewandowski en co gingen op de vijfde speeldag in Groep E met 2-0 onderuit in Albanië na goals van Jasir Asani en Mirlind Daku. Polen telt zo amper 6 punten en is daarmee pas vierde na Albanië (10), Tsjechië (8 en match minder) en Moldavië (8).

In Groep G won Servië met 1-3 bij Litouwen. Grote held was Aleksandar Mitrovic. De ex-spits van Anderlecht legde voor rust de eindstand al vast met een loepzuivere hattrick. Servië is tweede in de stand met 10 punten uit vijf duels, evenveel als Hongarije dat een match minder speelde. Montenegro won met 2-1 van Bulgarije en telt 8 punten.