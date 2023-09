In de beker van Vlaanderen won Hades ook zijn vierde en laatste poulewedstrijd. Het smeerde Arendonk – de ploeg van coach Rik Bongaerts – in eigen huis een dertiger aan. Het gaat als enige Limburgse ploeg verder vanuit de poules en treft in de volgende ronde Tongeren. Een mooie binnenkomer voor Koen Roost die aan zijn eerste seizoen als coach van Hades begonnen is.