Greg Van Avermaet wordt geëerd en Arnaud De Lie rijdt zich helemaal kapot, maar Adam Yates wint kletsnatte GP Montréal

Het was niet meteen het meest aangename weer in Canada, waar Arnaud De Lie twee dagen geleden nog de GP Québec won. Wel mooi: het eerbetoon aan Greg Van Avermaet. De Belg van AG2R Citroën vertrok voor zijn laatste GP Montréal aangezien hij er straks mee ophoudt als profrenner. Van Avermaet won deze koers in 2016 en 2019, dus kon de organisatie zijn afscheid niet zomaar voorbij laten gaan. Hij kreeg een hockeyshirt met zijn naam op en was daar best blij mee.

In de regen trok één man er dan maar op uit: Florian Vermeersch. De renner van Lotto Dstny kreeg een vrijgeleide van het peloton en reed verschillende minuten voorsprong bij elkaar. Op 45 kilometer van de streep, na een solotocht van ruim 100 kilometer, zat zijn avontuur erop. In het peloton trok Groupama-FDJ voortdurend de kop voor Valentin Madouas.

Met nog 39 kilometer voor de boeg voelde De Lie zijn moment gekomen. De Belgische topfavoriet kreeg echter niet meteen iemand mee in zijn wiel en werd vrij snel opnieuw ingelopen.

Tussendoor een emotioneel moment in Montréal. Daryl Impey gaf er onderweg de brui aan en sloot zijn wielercarrière zo af met een ‘DNF’. De 38-jarige Zuid-Afrikaan van Israel-Premier Tech won in 2019 een rit in de Tour de France en won twee keer de Tour Down Under.

Exit De Lie

Voorin werd er stevig doorgereden en dat koste Ilan Van Wilder even de aansluiting met het steeds kleiner wordende peloton. Ook Magnus Cort en Ben Swift kregen het moeilijk, net als… De Lie. Onze landgenoot liet het kopje echter niet hangen en keerde in het gezelschap van onder andere Julian Alaphilippe terug naar voren. Ook Mauri Vansevenant zat er op twee ronden van het einde nog steeds bij voor Soudal Quick-Step, terwijl Van Wilder terug kwam aansluiten.

Op de voorlaatste keer Côte Camilien-Houde werd het peloton nog wat verder uitgedund, deze keer onder impuls van UAE Team Emirates van kopmannen Marc Hirschi en Adam Yates. Zelfs rouleurs als Christophe Laporte en Benoît Cosnefroy hingen stevig aan de rekker. Op 18 kilometer van de streep kwam er dan een plotse aanval van Ben Healy, maar de Ier geraakte niet weg. Intussen moest De Lie al zijn krachten aanspreken om opnieuw de aansluiting te vinden.

En toen ging het licht uit bij de renner van Lotto Dstny. De Lie trok op 15 kilometer van de streep ten aanval met Michael Matthews, maar kreeg krampen. Einde wedstrijd? Niet meteen. De Lie probeerde alsnog te volgen in de kopgroep bij het ingaan van de laatste ronde, maar met iets minder dan 12 kilometer te rijden was het dan toch over en uit voor de Belgische krachtpatser. Idem voor Pello Bilbao, Matthews, Laporte en Cosnefroy.

Hoog tijd om aan te vallen, dachten ze bij UAE. En zo geschiedde: Adam Yates trok alle registers open en pakte meteen een tiental seconden, waarna hij het gezelschap kreeg van Pavel Sivakov. Madouas zag het gevaar en dus ging de Franse kampioen in de achtervolging. Ook Tiesj Benoot schoof mee. De twee voorin werkten echter uitstekend samen. Yates en Sivakov reden tot vorig seizoen samen bij INEOS. Achterin zorgde Hirschi voor afstoppingswerk.

Mattias Skjelmose ging nog in de tegenaanval, maar raakte niet ver. Een drietal van Ben O’Connor, Alex Aranburu en Simone Velasco was hetzelfde lot beschoren en dus werd het een sprint met twee. Daarin haalde Yates - eerder dit jaar winnaar van een Tourrit - het voor Sivakov en Aranburu. Benoot werd elfde, vlak voor Alaphilippe. Vansevenant finishte als 22ste en De Lie als 34ste.

