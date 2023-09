Dabrowski en Routliffe grijpen titel in vrouwendubbel op US Open

De Canadese Gabriela Dabrowski en de Nieuw-Zeelandse Erin Routliffe hebben zondag de eindzege weggekaapt in het dubbelspel bij de vrouwen op de US Open, het vierde en laatste grandslamtoernooi van het jaar.

Dabrowski en Routliffe, de zestiende reekshoofden op het New Yorkse hardcourt, vloerden de Duitse Laura Siegemund en de Russische Vera Zvonareva, de twaalfde reekshoofden, na 2 uur en 11 minuten met 7-6 (11/9) en 6-3.

De 31-jarige Dabrowski won nooit eerder een grandslamtitel in het vrouwendubbel. Wel schreef ze al een keer de Australian Open (2018) en Roland Garros (2017) op haar naam in het gemengd dubbel. Voor de 28-jarige Routliffe is het haar eerste eindoverwinning in het dubbelspel op een Grand Slam.

De 35-jarige Siegemund en de 39-jarige Zvonareva triomfeerden in 2020 aan elkaars zijde op de US Open. Voordien pronkte Zvonareva in 2006 een eerste keer met de eindwinst in het vrouwendubbel in de Verenigde Staten, alsook op de Australian Open in 2012.