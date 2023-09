Luca Oyen zit opnieuw bij nationale beloften: “Beloning na moeilijke maanden”

Op 5 juni 2022 debuteerde Luca Oyen bij de nationale beloften. Hij mocht een half uur invallen, in een wedstrijd die de Jonge Duivels met 0-0 gelijkspeelden tegen Schotland. Vijftien maanden - en een kruisbandblessure - later hoort de linksbuiten van KRC Genk opnieuw bij de selectie.

“Ik ben enorm trots om hier te zijn en mijn land te mogen vertegenwoordigen”, sprak Luca Oyen (20) in aanloop naar de EK-kwalificatiewedstrijd van de Jonge Duivels tegen Kazachstan. “Dit voelt als een beloning voor mijn harde werk, na enkele moeilijke maanden.”

“Ik ben tevreden over hoe ik het hier de voorbije week heb gedaan”, zei de linksbuiten van KRC Genk. “Het was eens leuk om maar één wedstrijd te hebben op een week. Normaal speel ik liefst zo veel mogelijk matchen. Maar nu was het misschien goed om wat rust te pakken na die zware weken. Wij weten wat ons maandagavond te doen staat, hoor. Ik denk dat het wel goed zal komen.”