De derby Rekem-Uikhoven in 4C werd gekruid met vier goals en elf gele kaarten. Dit is een archiefbeeld van de onderlinge derby. — © Fotomakers

In 4A is Meldert de enige club met zes op zes, in 4B leden de titelfavorieten uit Peer puntenverlies, in 4C werd de derby Rekem-Uikhoven gekruid met vier goals (2-2) en elf gele kaarten en in 4D haalde Bree-Beek een 5-1-achterstand op tegen Elen B: 5-5. Lees hier alle verslagen van de wedstrijden in vierde provinciale van dit weekend. (kj/dg/ms/bs)