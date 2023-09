Oppositiepartij BUUR is er op het nippertje in geslaagd om bezwaar in te dienen tegen de nieuwe aanvraag voor de bouw van 24 woningen aan de Palmenstraat. — © Chris Nelis

Houthalen-Helchteren

In alle stilte is het openbaar onderzoek afgesloten voor een nieuwe omgevingsvergunning voor de bouw van 24 woningen in de Palmenstraat in Houthalen. Net zoals voor de vorige aanvraag is het gemeentebestuur niet geneigd om het licht op groen te zetten.