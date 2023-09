EERSTE PROVINCIALE. Bree-Beek en Torpedo op kop, teleurstellende start voor Turkse Rangers

Na twee speeldagen blijven in eerste provinciale nog slechts twee maxima over: Bree-Beek, dat het vlot haalde in Hoepertingen, en Torpedo, dat in Meeuwen won. Hoepertingen en Meeuwen blijven zo samen met Gruitrode (verlies tegen Helson) puntenloos achter op de laatste plaats. Turkse Rangers geraakte op eigen terrein tegen Herkol niet verder dan een gelijkspel. Slechts één op zes is een teleurstellende start van de ambitieuze Genkenaren. Bregel (in Zonhoven), Herk FC (tegen Mechelen a/d Maas) en Helson pakten hun eerste zege. Lees hier alle verslagen van de wedstrijden in eerste provinciale van dit weekend. (jc)