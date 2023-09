“Opnieuw zwoel, na zonsondergang neemt de kans op buien toe”

Maandag draait de zwakke wind stilaan naar het westen. Daardoor wordt er langzaam maar zeker vochtigere lucht aangevoerd, maar in eerste instantie resulteert dit enkel in dunne hoge sluierwolken. De temperatuur klimt voor een laatste keer dit jaar tot in de buurt van 30°C. In het oosten van onze provincie kan er mogelijk zelfs nog 31°C inzitten indien de stapelbewolking lang genoeg op zich laat wachten. Het zal hoe dan ook zwoel gaan aanvoelen.

In de loop van de namiddag zullen er zich stapelwolken vormen. De kans dat zo’n wolk al vóór zonsondergang resulteert in een bui is klein, maar niet uitgesloten. Na zonsondergang (rond 20 uur) neemt de kans op buien toe. Het westen van de provincie maakt hierop een grotere kans dan het oosten. Sommige buien kunnen intens zijn en gepaard gaan met onweer.

In de nacht naar dinsdag blijft de kans op buien aanwezig. We komen in koelere luchtmassa’s terecht maar vanwege de wolkenvelden wordt het nog niet koeler dan een graad of 17.

