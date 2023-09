Stomdronken bestuurder gaat over de kop en valt ondersteboven in slaap

Lokeren

Een stomdronken bestuurder is zaterdagochtend op de E17 richting Antwerpen ter hoogte van de afrit Lokeren tegen de middenberm geknald en over de kop gegaan met zijn wagen. Toen de brandweer ter plaatste aankwam, was de Roemeense bestuurder ondersteboven in slaap gevallen. De man werd overgebracht naar het ziekenhuis, maar liep geen zware verwondingen op.