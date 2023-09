VIDEO. Achter de schermen laat Sabalenka emoties de vrije loop na verloren US Open-finale (maar rommel laat ze niet achter)

Aryna Sabalenka is vanaf maandag de nieuwe nummer 1 in het vrouwentennis. De Wit-Russische had dat echter graag gevierd met winst van de US Open. In de finale moest ze echter haar meerdere erkennen in de piepjonge Coco Gauff. Dat zorgde meteen na de ceremonie voor frustraties. Beelden van in de catacomben tonen hoe Sabalenka haar zak wegzet, de trofee van verliezend finaliste laconiek weg flikkert, een van haar rackets pakt en vervolgens stukslaat. Na een tripje richting vuilbak leek de 25-jarige winnares van de Australian Open een beetje gekalmeerd.