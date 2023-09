Kato Heremans hele dag in de aanval, maar Dina Scavone snelste in massaspurt

Dina Scavone pakt haar vierde overwinning van het seizoen in Bornem. — © FOTO GOYVAERTS/GMAX AGENCY

wielrennenVrouwen elite in bornem

De wielerwedstrijd voor vrouwen elite in Bornem eindigde op een massasprint. Dina Scavone toonde zich daarin net dat tikkeltje sneller dan Febe Poppe. Kato Heremans trok enkele keren vergeefs in de aanval, maar bleef in de finale wel afzijdig. Kato Heremans uit Heist-op-den-Berg eindigt op de 27ste plaats. “Ik ben vooral blij met de vierde plaats van ploeggenote Britt Huybrechts.”

Ondanks het warme weer probeerde Kato Heremans zich in de kijker te rijden met de ene na de andere, helaas vergeefse, poging. “We raakten nooit uit het zicht van een jagend peloton”, aldus de renster uit Heist-op-den-Berg.

“Ik heb tot drie keren toe een aanval opgezet. Eén keer reed ik zelfs met twee andere meisjes een hele ronde voorop.”

Maar het mocht allemaal niet baten. De reden? “Door de lange rechte wegen raakten we nooit uit het zicht van het peloton dat een stevig tempo bleef rijden. Het was echt onbegonnen werk om meer dan een ronde weg te blijven.”

“Dat gold nadien ook voor andere initiatiefneemsters. Een massasprint was daarom onvermijdelijk. Omdat het daarin heel chaotisch kan aan toegaan, heb ik me daar wijselijk niet in gemengd.”, aldus de renster van Cyclingteam Belco/Van Eyck.

Britt Huybrechts vierde

Kato Heremans bolde uiteindelijk als 27ste over de meet, maar was achteraf wel opgezet met de vierde plaats van haar jonge teamgenote Britt Huybrechts. “Zij is nog actief bij de juniores, maar die mochten hier vandaag mee starten. Ze heeft het ondanks de hitte zeer goed gedaan en ik ben blij voor haar”, besluit Heremans. (lce)