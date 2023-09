Jens Schuermans blinkt uit met zesde plek in wereldbeker mountainbike

Mountainbiker Jens Schuermans heeft zondag een sterke zesde plek behaald in de wereldbekermanche in het Franse Les Gets. De overwinningen gingen naar de Fransman Victor Koretzky en de Oostenrijkse Mona Mitterwallner.

Met een vierde plek in de shorttrack van vrijdag en nu een zesde plaats in de belangrijkere crosscountry op zondag kan Schuermans terugblikken op een uitstekend wereldbekerweekend in het Alpendorp Les Gets. Hij liep in de crosscountry 52 seconden na winnaar Victor Koretzky over de streep, die er een lange solo van had gemaakt. De Zwitser Nino Schurter werd ondanks een verre startpositie en een lekke band tweede op 17 seconden, Europees kampioen Vlad Dascalu uit Roemenië derde op 21 seconden.

Bij de vrouwen soleerde de amper 21-jarige Mitterwallner naar haar tweede overwinning op rij in de Wereldbeker. Ze haalde het met 38 seconden voorsprong op de Nederlandse Puck Pieterse, die een erg offensieve wedstrijd had afgewerkt. Wereldkampioene Pauline Ferrand-Prévot uit Frankrijk werd derde op 1:14.

Les Gets was de laatste Europese manche van de Wereldbeker mountainbike van dit seizoen. Er resten later dit jaar enkel nog overzeese manches in het Amerikaanse Snowshoe en het Canadese Mont-Sainte-Anne.