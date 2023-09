Wielericoon Annemiek van Vleuten is dankbaar na laatste kilometers als prof: “Wielrennen heeft me zo veel gegeven”

Annemiek van Vleuten noemde zich zondag bij haar afscheid een geluksvogel. “Wielrennen kwam toevallig op mijn pad en het heeft me zo veel gebracht”, vertelde de veertigjarige Nederlandse na de laatste rit van de Simac Ladies Tour. Met onder meer vier wereldtitels en olympisch goud op zak verlaat ze het vrouwenpeloton dat mede door haar gedreven aanpak een stuk professioneler is geworden.

Een rol om de dag- of eindzege speelde ze niet. “Ik had in die eerste groep moeten zitten, ik heb even zitten slapen”, mopperde ze kort voor de camera van de NOS. “Maar daarna heb ik in die tweede groep lekker zitten genieten.”

De loopbaan van Van Vleuten kreeg tijdens de Spelen van Rio in 2016 een merkwaardige wending. Bij haar val in de wegwedstrijd, waar ze vrijwel zeker op weg was naar de olympische titel, liep ze een hersenschudding en drie breukjes in haar wervelkolom op. Dat bleek achteraf geen negatieve ervaring, het was juist het moment waarop ze ontdekte hoe goed ze eigenlijk was.

Sindsdien won ze vier keer de Giro, drie keer de Vuelta, de eerste editie van de Tour voor vrouwen, tal van klassiekers en vier wereldtitels: twee in de wegrit en twee in de tijdrit. In Tokio werd ze in 2021 olympisch kampioen tijdrijden.

Ze noemt haar wereldtitel in Yorkshire (2019) na een solo van meer dan 100 kilometer haar mooiste overwinning. Die van Wollongong van vorig jaar, fietsend met een elleboogbreukje “was qua entertainment voor het publiek mooier”, vertelde ze vorige maand in Glasgow.

Na de Tour voelde ze zich leeg. “Nu ga ik iets zoeken waarin ik me kan ontwikkelen”, zei ze zondag. “Ik word geen ploegleider. Ik denk meer aan het begeleiden van jonge atleten, niet per se in het wielrennen. Ik ga me bezinnen op waar mijn kwaliteiten liggen.”