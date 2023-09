Afgelopen zaterdag hield de politie Limburg Regio Hoofdstad snelheidscontroles. Er werd gecontroleerd in Hasselt op de Kuringersteenweg, op de Sint-Truidersteenweg en op de Luikersteenweg. In totaal hielden 2.510 van de 2.633 gecontroleerde voertuigen zich aan de maximum toegelaten snelheid. 123 bestuurders reden te snel. Eén van deze bestuurders haalde een snelheid van 107 km/uur, waar slechts 70 km/uur is toegelaten.