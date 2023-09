Serie van inbraken in Hasselt

Onbekenden stalen tussen 5 en 10 september een hondenkar uit een ondergrondse garage op de Genkersteenweg in Hasselt.

Tussen vrijdag 22.10 uur en zaterdag 22.30 uur werden nog eens zes inbraken gepleegd in Hasselt. De eerste gebeurde in de Koorstraat. Daar werd een huis binnengedrongen via een raam. Maar er is op het eerste gezicht geen buit. De inbraak op Grote Roost werd zaterdag om 0.50 uur vastgesteld, maar de daders moesten op de vlucht slaan. Dezelfde dag sloegen inbrekers tussen 4.30 en 13 uur toe bij twee appartementen op de Guffenslaan. De buit bestaat uit geld en juwelen. Voorts werd om 15.50 uur een inbraak gemeld op de Zolderse Kiezel. Daar drongen onbekenden een huis binnen, doorzochten ze alle kamers en gingen ze ervandoor met juwelen. Bij de laatste gemelde inbraak, gepleegd tussen 18.45 en 22.30 uur in een huis in de Casterhovenstraat werd de woning doorzocht, maar is de buit nog onbekend.