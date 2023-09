N-VA knoopt aan de discussie over de kinderopvang een andere vast: die over de zuilen. — © Elke Pannier

Brussel

N-VA knoopt aan de discussie over de kinderopvang een andere vast: die over de zuilen. Vlaams minister Zuhal Demir heeft het in haar boek zelfs expliciet over de kinderopvang op maat van de zuilen. Maar wie of wat zit er in die “zuil”?