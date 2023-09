Jonge Kanarie wordt Jonge Duivel: “Ik lag op massagetafel toen ploegmaats me feliciteerden”

De Jonge Duivels beginnen maandagavond aan hun kwalificatiecampagne voor het EK van 2025. STVV-aanvaller Jarne Steuckers (21) is één van de nieuwe gezichten in de kern. “Dit toont aan dat het goed is dat ik bij STVV ben gebleven”, zegt de Truienaar, die het nieuws van zijn selectie vernam op… de massagetafel.

Na het teleurstellende EK van afgelopen zomer waait er een nieuwe wind bij de Jonge Duivels. Voormalig Rode Duivel Gill Swerts volgde Jacky Mathijssen op als bondscoach en ook in de selectie zitten enkele debutanten. Eén van hen is Jarne Steuckers. Opvallend: het is de eerste keer ooit voor de STVV-aanvaller bij een nationale ploeg, want hij werd nog in geen enkel jeugdelftal opgeroepen.

“Dat maakt het voor mij extra speciaal om hier te zijn”, glimlacht Steuckers. “Ik ben heel erg blij en trots dat ik mijn land mag vertegenwoordigen. Dit toont aan dat ik het afgelopen jaar goed heb gedaan. Eerst bij MVV, nu bij STVV.”

Ik had nooit gedacht dat die zes wedstrijden dit seizoen voldoende zouden zijn om opgeroepen te worden Jarne Steuckers

“Toch had ik niet verwacht dat ik erbij zou zijn”, geeft de Kanarie toe. “Ik lag op de massagetafel in Sint-Truiden toen enkele jongens me kwamen feliciteren. Eerst wist ik niet waar het over ging, maar toen ik doorhad dat ik naar de beloften van de Rode Duivels mocht, was ik verrast. Ik had nooit gedacht dat die zes wedstrijden dit seizoen voldoende zouden zijn om opgeroepen te worden.”

Veel opties in zomer

Voor Steuckers is het de voorbije maanden erg snel gegaan. Begin deze zomer keerde hij nog terug van zijn uitleenbeurt in Maastricht, waar hij voor MVV negen keer scoorde en elf assists gaf. Dat hij bij STVV zou blijven, stond toen nog niet vast. De Truienaar twijfelde of hij niet beter opnieuw een jaartje verhuurd zou worden, om zo zeker te zijn van speelminuten.

“Het klopt dat ik veel opties had”, verklapt Steuckers. “Maar als ik er nu naar kijk, is het een goede zaak dat ik ben gebleven. Ik krijg heel veel vertrouwen van de coach (Thorsten Fink, nvdr.) en mag vaker spelen dan ik had gedacht. Ook als ploeg doen we het goed, dus ik kan alleen maar blij zijn.”

Meteen debuteren?

Intussen zit de eerste week als Jonge Duivel van Steuckers er bijna op. “Ik heb me geamuseerd, de sfeer is hier goed. Dankzij mijn periode bij KRC Genk (waar de STVV’er van de U11 tot de U15 voetbalde, nvdr.) kende ik al een aantal jongens, zoals Maarten Vandevoordt, Luca Oyen en Tuur Rommens.”

Maandagavond kan de Haspengouwer debuteren tegen Kazachstan. Dat is voor de Jonge Duivels de eerste tegenstander in de kwalificatiecampagne richting het EK van 2025 in Slowakije. “Die match moeten we winnen, liefst nog met goed voetbal. Of ik op speelminuten hoop? Ik wil in deze interlandperiode vooral zo veel mogelijk bijleren en een goede indruk maken op de nieuwe trainer.”