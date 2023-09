Thierry Neuville na opgave in Rally van Griekenland : “Wellicht het einde van onze titelambities”

Thierry Neuville en Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) zijn zondag uiteindelijk als twintigste geëindigd in de Rally van Griekenland. Het duo moest op zaterdag opgeven op een moment dat ze aan de leiding reden. Neuville mag zo opnieuw een kruis maken over de wereldtitel bij de rijders.

Zondagochtend ging Thierry Neuville opnieuw van start en was het doel om nog enkele punten te sprokkelen tijdens de afsluitende powerstage. Maar dat lukte niet. “Ik heb genoten van het rijden en van de wagen. Dat was allemaal positief. We hadden de goede bandenstrategie, maar we kenden geen geluk. Die verdomde put van zaterdagnamiddag heeft ons de zege gekost”, zei Thierry Neuville na afloop van de rally.

“Op dat moment reden we aan de leiding totdat de ophanging het begaf. Dit is wellicht het einde van onze titelambities, maar we moeten verder en kijken vooruit om het seizoen in schoonheid af te sluiten. Als het kan met een paar zeges.”

Munster zet beste resultaat dit seizoen neer

Grégoire Munster en Louis Louka (Ford Fiesta MKII) eindigden zondag in de Rally van Griekenland als twaalfde algemeen en vijfde in WRC2. Voor de rijder met zowel de Belgische als Luxemburgse nationaliteit is het zijn beste resultaat in WRC2 dit seizoen.

Munster kwam ook in de Rally van Griekenland aan de start. Hoe meer rally’s hij rijdt, hoe meer ervaring hij krijgt en dat valt te merken aan zijn aanpak en resultaten. “We hebben een goede rally gereden”, begint Grégoire Munster zijn analyse. “Vooral op zaterdag hebben we enkele goede tijden gedraaid in de buurt van mijn teamgenoot Adrien Fourmaux. Hij is een belangrijke referentie voor ons. Ik ben dan ook heel tevreden over onze wedstrijd. Op twee lekke banden na, telkens op het einde van een rit, hebben we geen problemen gekend. We hebben een slimme koers gereden. We eindigen als vijfde in WRC2 maar winnen de WRC2 Challenger Cup. Dat is een apart klassement waar geen plaats is voor ex-WRC1-rijders en WRC2-kampioenen. Van de crews met de minste ervaring waren wij dus de beste.”

Eind deze maand maakt Grégoire Munster met een Ford Puma Rally1 zijn debuut op het hoogste niveau tijdens de Rally van Chili. Opmerkelijk is dat Munster dit jaar in alle drie de klassen WRC3, WRC2 en WRC1, aan wedstrijden zal hebben deelgenomen. “De rijders die vandaag voor mij eindigen in WRC2 hebben allemaal die ervaring. Het is noodzakelijk dat ik die ook ga krijgen voor mijn verdere ontwikkeling.”

Wereldkampioen Rovanperä wint

De Finse wereldkampioen en WK-leider Kalle Rovanperä (Toyota) heeft zondag de rally van Griekenland gewonnen, de tiende manche in het wereldkampioenschap. Thierry Neuville (Hyundai) viel zaterdag uit met een probleem aan de ophanging. Hij startte zondag wel opnieuw maar pakte met een zesde plaats geen punten in de afsluitende Power Stage. Ook daarin was Rovanperä de beste.

De 22-jarige Fin heeft in de eindstand ruim anderhalve minuut voorsprong op zijn Britse teamgenoot Elfyn Evans (tweede op 1:31.7). De Spanjaard Dani Sordo (Hyundai) vervolledigde het podium (op 1:35.9). Neuville finishte uiteindelijk op 29:21.2

Rovanperä behaalde zijn elfde zege, de derde dit seizoen, en verstevigde meteen zijn leidersplaats in de WK-tussenstand. Met 200 punten voert hij het klassement aan voor Evans (167 punten) en Neuville (134 punten).

De elfde van dertien WK-manches vindt over twee weken plaats in Chili.