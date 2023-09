VIDEO. Mooi gebaar van Remco Evenepoel: verzorger krijgt instructies om drinkbus aan concurrent voor ritzege te geven

Na zijn triomf op zaterdag moest Remco Evenepoel zondag tevreden zijn met een vierde plek. In een alweer zeer warme etappe zag hij Rui Costa naar ritwinst sprinten, voor Lennard Kämna en Santiago Buitrago. Die laatste kreeg onderweg wat hulp van Evenepoel. De Belgische kampioen deed teken naar een van zijn verzorgers dat hij een drinkbus mocht geven aan de Colombiaan van Bahrain Victorious.

Eerder op de dag had Evenepoel al zijn groot hart getoond door vluchtgezel Romain Bardet een truitje en trofee te gaan overhandigen in de bus van Team DSM. Bovendien kwam hij met een vlag van Marokko het podium op om aandacht te vragen voor het menselijke leed na de aardbeving in het land van zijn vrouw Oumi.

De beelden: