Bekerblamage voor Lommel SK: leider in 1B verliest met 2-0 op bezoek bij Visé

Het bekeravontuur van Lommel SK zit er al op. De leider in de Challenger Pro League verloor op het veld van Visé - dat een reeks lager, in eerste nationale speelt - met 2-0.

Al na drie minuten liep het mis voor Lommel SK in Visé. Arthur Sales en Dries Wouters leden samen balverlies achterin, Visé-linksbuiten Nawfel Saidi profiteerde: 1-0. De hele eerste helft lang kon de leider in de Challenger Pro League geen vuist maken. Sales kreeg nog de beste kans, vlak voor de rust, maar werkte recht op thuisdoelman Cremer af.

© Bart Borgerhoff

Veel beterschap zagen we niet in de tweede helft. Integendeel, want twintig minuten voor affluiten maakte de thuisploeg er nog 2-0 van. Dries Wouters werd opnieuw van de bal gezet en claimde een overtreding, maar scheidsrechter Malhaise floot niet. Visé counterde snel, Saidi scoorde zijn tweede van de namiddag.

© Bart Borgerhoff

Groen-wit leed zo zijn eerste nederlaag van het seizoen, komende zaterdag moet het zich in de competitie herpakken op het veld van FCV Dender.

LOMMEL SK: De Busser – Aguilar, Banguera, Wouters, Nizet (’60 De Grand) - Henkens (’60 Henkens), Schoofs, Gordic (‘60 Amar Fatah) - Sales, Vetokele, Santos

DOELPUNTEN: 4’ en 71’: Saidi

GELE KAART: ’75 Wouters

TOESCHOUWERS: 700