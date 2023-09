Remco Evenepoel na nieuwe aanval in de Vuelta: “Ik heb tien keer moeten uitleggen aan Vingegaard dat ik niet meer voor het klassement ga”

“Het eerste doel was beiden, bergtrui verstevigen en ritzege pakken”, aldus Evenepoel na afloop. “Maar ik voelde vrij snel dat mijn benen nog vol zaten van gisteren, dus ik wist dat het moeilijk ging zijn voor mij als er tempoversnellingen zouden komen op de laatste klim. Uiteindelijk kwamen we nog vrij kort, maar ik denk niet dat er een overwinning in zat met enkele frissen mannen in de ontsnapping vandaag. Ik ben ook best diep gegaan, op het einde zat ik er echt door. Klaas (Lodewyck, red.) zei in mijn oortje om blijven door te gaan omdat we korter kwamen, in de afdaling en in de laatste kilometer doordat ze begonnen te gokken. Er waren wel wat slepers bij in de groep, die dat nog al hebben gedaan. We hebben er het maximale uitgehaald, je kan niet alles winnen.”

Wordt de ‘Remco Attack’ nu een dagelijkse trend? “Nee, dinsdag ga ik het laten lopen”, klinkt het. “Er is maar één gecategoriseerde beklimming en dat is de slotklim. Die is niet zo veel punten waard en ik sta wel wat punten voor, dus ik ga nu twee rustdagen inlassen. Dan is het tijd verliezen en in de volgende twee zware ritten mee te glippen in de vlucht. Dit is ook wel plezant, zo wat vrijer koersen. Tot het moment dat je ziet dat Jumbo-Visma begint te counteren omdat ze schrik hebben dat je nog meer tijd gaat terugpakken in het klassement. Ik heb dan ook tien keer moeten uitleggen aan (Jonas, red.) Vingegaard dat ik niet meer voor het klassement wil gaan. Toch geloofde hij mij niet… Uiteindelijk geloofden ze het dan wel. Nogmaals: ik ga me dinsdag volledig laten wegzakken en tijd verliezen, zodat ik erna nog voor een rit kan gaan.”

Momenteel kampeert de Belgische kampioen op plek 15 in het klassement, op 16’22” van leider Sepp Kuss. De Amerikaan was blijkbaar al voor de rit naar Evenepoel gestapt.

“Het was opnieuw een heel goede rit van hem, maar ik sprak hem al voor de start”, aldus Kuss. “Ik zei hem: We kunnen je niet elke dag in de ontsnapping laten gaan, want dan pak je dadelijk nog alle tijd die je hebt verloren terug, weet je?’ Hij staat echter nog steeds ver achter en antwoordde dat hij enkel voor ritzeges zou gaan.”