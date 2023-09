Zeventiger uit Beringen dood aangetroffen naast fietsroutenetwerk

Beringen

Een 76-jarige fietser heeft zondag het leven gelaten op het fietsroutenetwerk van de Heihoevenweg in Koersel. De man uit Beringen stierf een natuurlijk dood.

Het waren passanten die de zeventiger hadden gevonden. Hij lag naast het fietspad in de gracht met zijn fiets bij hem. Een van de passanten was een verpleegster en startte onmiddellijk met de reanimatie van het slachtoffer. Toen de hulpdiensten, waaronder een MUG-arts, arriveerden namen zij het over, maar de Beringenaar kon niet meer gered worden.