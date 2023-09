Slot valt over bloedhete Belgian Air Force Days: brandweer zorgt voor afkoeling

Op de militaire vliegbasis van Kleine-Brogel verzamelden vandaag enkele tienduizenden bezoekers voor de slotdag van de Belgian Air Force Days. Naast de hoogtepunten in de lucht scheerden ook de temperaturen tijdens deze editie hoge toppen. Er werden dan ook heel wat maatregelen genomen om het publiek te verkoelen.

De uittocht van de massa zal nu stilaan opgang komen. Het is nog even wachten op bezoekersaantallen, maar ongetwijfeld kan de basis terugkijken op een topeditie. Hoogtepunten waren niet alleen de demonstraties van de F35 en de luchtacrobatie van de Belgische demopiloot Steven “Vrieske” De Vries, maar ook het precisiewerk van het RAF Falcons Parachute Team en de Patrouille de France. Met de F35 werd uitgekeken naar de toekomst, maar met bijvoorbeeld de Beglian Air Force Red Devils werd ook een stukje luchtvaartgeschiedenis geëerd. Het publiek smuldde ervan.

Brandweer

En hoewel de hoogtepunten zich in de lucht opvolgende was het op de grond vaak puffen bij gevoelstemperaturen langs het tarmac die tropische toppen scheerden. De organisatie nam gelukkig voldoende maatregelen om het publiek te verkoelen. Zo waren er punten waar water werd verneveld en richtte de militaire brandweer haar waterstraal over de koppen. En acteur Lucas Van den Eynde die als ervaren piloot mee de commentaar verzorgde riep veelvuldig op om goed op elkaar te passen. Hopelijk verloopt de uittocht vlotter dan zaterdagavond waarbij het overbrengen door shuttlebussen naar een parking spaak liep.

