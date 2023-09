Estland (dinsdag tegenstander van België) blinkt uit in amateurisme: wedstrijdboekje vol fouten bij 0-5 tegen Zweden

“Het spijt ons echt”, was een verantwoordelijke van de Estse voetbalbond oprecht gegeneerd, en dat was compleet te begrijpen. In het wedstrijdboekje dat de Esten voor de interland tegen Zweden verspreidden, stond de ene fout na de andere over de tegenstander. De Zweedse gezichten van de spelers kwamen bijvoorbeeld niet overeen met die van de namen. Het is nochtans niet zo dat Zweden een ploeg vol krabbers is…

Dat is Estland voor alle duidelijkheid wel. De ploeg ging kansloos onderuit: 0-5. De analyse van middenvelder Matthias Käit, speler van het Roemeense Rapid 1923, behoefde weinig woorden: “Dit was gênant.”

Bankzitter van Arsenal

In de Estse pers lezen we nochtans dat de Esten geloofden in een goed resultaat. Er staat niet bij waar die hoop exact op gebaseerd was. De vier matchen voor Zweden kon Estland niet winnen, zelfs niet tegen Azerbeidzjan (1-1). Normaal gezien mogen de Rode Duivels dinsdag dan ook geen seconde in de problemen komen. In juni toonden de Esten zich wel nog weerbarstig, maar ook toen werd het een droge 0-3.

Estland, nummer 111 op de FIFA-ranking, telt geen enkele bekende voetballer. De meest waardevolle speler in de kern is doelman Karl Hein, die bij Arsenal soms op de bank zit (1,5 miljoen euro). De overige basisspelers van tegen Zweden liggen onder contract bij bescheiden clubs als Botev Plovdiv, St. Pauli en Flora Tallinn. De kapitein is Konstantin Vassiljev. De offensieve middenvelder is op zijn 39ste een icoon van het Estse voetbal. Zo was hij er in 2009 al bij toen Estland stuntte tegen de Rode Duivels: 2-0, met een doelpunt van Vassiljev. Dinsdag wordt het een jubileummatch: het is de tiende onderlinge confrontatie, acht keer wonnen de Belgen.

Coach van Estland is de 49-jarige onbekende Zwitser Thomas Häberli, die keer op keer voor een 5-3-2 kiest. Op X - het voormalige Twitter - valt terug te vinden dat hij recent een spreker was op een trainerscongres. Zijn thema? Defensieve organisatie. Het kan maar van pas komen tegen België: een nieuwe pandoering willen de Esten sowieso vermijden. Aanvoerder Vassiljev denkt dat het kan: “De 0-5 tegen Zweden was een goeie les.” (pjc)